Военный аналитик Богодель: Лукашенко - человек без двойного дна и всегда держит слово

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси: "Я думаю, что стоит ждать нормализации отношений, вне всякого сомнения. Ведь Коул первый заговорил о переходе от этих самых логических шагов к уверенной походке. Значит, это взаимно, и американцам это нужно. А мы не против. Сегодня Президент Беларуси имеет тесные связи не только с Владимиром Владимировичем Путиным, но, давайте скажем прямо, это единственный лидер Европы, имеющий близкие доверительные отношения с лидерами, влияющими на судьбу человечества. Это и Владимир Владимирович Путин, и Синь Цзиньпин, и Дональд Трамп".

Военный аналитик отметил, что Лукашенко сегодня тот самый мудрый политик, который политической борозды не испортит. Самая главная его черта, что он никогда не юлит, говорит прямо, человек без двойного дна и всегда держит слово. А вот такая черта сегодня у политиков встречается крайне редко. Но она очень ценится и в России, и в Китае, и последнее время в США. Поэтому к Александру Григорьевичу сегодня прислушиваются, принимают как самого близкого человека, причем у себя дома, и даже могут позвонить с самолета в трудную минуту.