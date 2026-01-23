Военный аналитик: Внезапные учения являются наиболее эффективной формой проверки ВС

Военный аналитик, начальник Брестского отделения БИСИ Игорь Король отметил, что проверки боевой готовности, прежде всего внезапные, являются наиболее эффективной формой проверки того, чему научились войска за прошедший год, как прошло их боевое слаживание. "Это позволяет оценить, готовы ли командиры управлять подчиненными соединениями и воинскими частями, готов ли личный состав выполнить стоящие перед ними задачи".

Никакой чрезвычайности в этих всех мероприятиях нет, отметил он. "Это уже давно известная форма проверки войск. Она проводится под руководством командующих войсками, под руководством начальника Генерального штаба, министра обороны, - пояснил Игорь Король. - Сегодня такая проверка проводится под руководством лично Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь - Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Это свидетельствует о том, что руководством нашей страны уделяется пристальное внимание нашим Вооруженным Силам, силовому блоку и готовности защитить мирный труд, жизнь наших граждан, суверенитет нашей страны".