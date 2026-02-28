Военный политолог: Трамп втягивает США в затяжной конфликт

Заявления вокруг обострения на Ближнем Востоке становятся все более жесткими. В экспертной оценке звучит мнение, что действия Вашингтона могут привести к втягиванию США в масштабный международный конфликт, а попытки давления на внутреннее устройство Ирана лишь усиливают напряженность.

Эксперт выразил опасение, что Трамп связался с фанатичным религиозным режимом. "Мы с этим режимом сосуществуем и считаем, что народ Ирана имеет право жить в той парадигме, которую он избрал, в которой он живет. Мы не лезем во внутреннее устройство наших друзей", - подчеркнул он.