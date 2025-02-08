Военно-патриотический турнир "Вызов" планируют сделать международным

Появился запрос сделать военно-патриотический турнир "Вызов" международным. Об этом в проекте "Война и мир" рассказала заместитель председателя РОО "Патриоты Беларуси" Елена Гагарина.

Она отметила, что встречаясь с детьми из Российской Федерации в лагере "Зубренок", рассказали про свою деятельность и российских ребят очень затронул проект "Вызов". "Они просят попасть сюда. Мы, когда общались с начальником центра Военной академии, узнали, что это уникальный полигон. Если на других есть только, допустим, танки и обучение танкистов, то здесь практически всему учат. И мы охватываем широкий спектр военных профессий здесь. В будущем году планируем, чтобы это был не только республиканский проект, но и международный".

Елена Гагарина заместитель председателя РОО "Патриоты Беларуси":

"Надо этот проект расширять. Мы посмотрели на первых двух сезонах, что он востребован, имеет отклик".