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Военно-патриотический турнир "Вызов" планируют сделать международным
Появился запрос сделать военно-патриотический турнир "Вызов" международным. Об этом в проекте "Война и мир" рассказала заместитель председателя РОО "Патриоты Беларуси" Елена Гагарина.
Она отметила, что встречаясь с детьми из Российской Федерации в лагере "Зубренок", рассказали про свою деятельность и российских ребят очень затронул проект "Вызов". "Они просят попасть сюда. Мы, когда общались с начальником центра Военной академии, узнали, что это уникальный полигон. Если на других есть только, допустим, танки и обучение танкистов, то здесь практически всему учат. И мы охватываем широкий спектр военных профессий здесь. В будущем году планируем, чтобы это был не только республиканский проект, но и международный".
Елена Гагарина заместитель председателя РОО "Патриоты Беларуси":
"Надо этот проект расширять. Мы посмотрели на первых двух сезонах, что он востребован, имеет отклик".
Главное, по ее словам, что нашли подходы к детям, есть общение с молодежью и обучение. "Понимаете, "Вызов" - это как большая семья. Хотим это масштабировать. Перенести отборы в области, потом приезжать сюда на республику. То есть это охват большей аудитории детей. Это в том числе и родители, и школы. Взаимодействие идет плотно. И огромное, конечно, спасибо Военной академии Республики Беларусь. Замечательные преподаватели, которые с нами работают. Они тоже как бы совершенствуют свою работу с нами, с детьми. Мы готовим будущих защитников".