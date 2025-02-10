"Военнообязанные освоят новую технику". В Беларуси продолжается проверка боеготовности

Напомним, старт мониторингу белорусской армии дали на этой неделе. Руководитель проверки: начальник Генерального штаба Вооруженных Сил. Личному составу, в том числе военнообязанным из запаса, предстоит подготовить вооружение и технику к применению и выйти в назначенные районы.

"В ходе данных мероприятий военнообязанные освоят новую технику, восстановят навыки, которые у них были, когда они проходили срочную службу или службу в резерве. Отрадно видеть, что военнообязанные, которые прибывают на данный курс сбора, с удовольствием идут в Вооруженные Силы и принимают участие в сборовых мероприятиях. Это говорит о том, что наше население переживает за судьбу страны, переживает за нашу национальную безопасность".