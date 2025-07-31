Военнослужащие помогают аграриям убирать урожай в полях

Военные помогают аграриям в уборке урожая. Например, сводный взвод работает в Сенненском и Городокском районах. Гвардейцы отвозят собранное зерно на хранение в элеваторы. Директор сельхозпредприятия ОАО "Беленево" заметил, что армейцы помогают им в уборочной 20 лет, и это уже устоявшаяся традиция.

Игорь Пуховский, директор сельхозпредприятия ОАО "Беленево":

"Сейчас убираем озимый рапс, озимый ячмень уже полностью убрали, а вот озимые зерновые (пшеница, рожь) еще не поспели. Погодные условия останавливают процесс, но мы ловим каждую погожую минуту, чтобы убрать урожай. Помощь военнослужащих очень актуальна, потому что у нас своего транспорта на отвозку зерна не хватает, ведь общая уборочная площадь составляет 2,7 тыс. га. И это самая большая в Сенненском районе площадь к уборке".

Командир сводного взвода Алексей Дурко рассказал, что всего работает два расчета - 14 человек в Сенненском районе, и 7 человек - в Городокском. А всего для уборки задействовано 14 единиц техники - перевозящие зерно МАЗы и другая техника, помогающая по хозяйству.