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Военные стран СНГ обсудят в Минске вопросы противовоздушной обороны
Почти 30 лет объединенная система противовоздушной обороны государств - участников СНГ является одной из самых востребованных и эффективных систем военного сотрудничества на постсоветском пространстве. Ее основные цели - надежная охрана воздушных границ, предупреждение об угрозе нападения, защита важнейших объектов от ударов с воздуха и из космоса.
Совершенствование объединенной системы ПВО и вопросы противовоздушной обороны - главные темы на повестке Координационного комитета при Совете министров обороны государств - участников СНГ. Мероприятие 18 сентября пройдет в белорусской столице. Основной акцент будет сделан на задачах воздушно-космической обороны, вопросах организации несения совместного боевого дежурства.
О том, что единая противовоздушная оборона стран Организации Договора о коллективной безопасности фактически создана, было объявлено в конце прошлого года. Привести всю систему к единому знаменателю - главная задача военных стран ОДКБ. До этого подобная встреча проходила в апреле в Душанбе. Достигнутые договоренности и намеченные пути реализации дорожной или воздушной карты и станут поводом для дальнейших обсуждений в Минске.
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