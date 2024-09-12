Военные стран СНГ обсудят в Минске вопросы противовоздушной обороны

Почти 30 лет объединенная система противовоздушной обороны государств - участников СНГ является одной из самых востребованных и эффективных систем военного сотрудничества на постсоветском пространстве. Ее основные цели - надежная охрана воздушных границ, предупреждение об угрозе нападения, защита важнейших объектов от ударов с воздуха и из космоса.

Совершенствование объединенной системы ПВО и вопросы противовоздушной обороны - главные темы на повестке Координационного комитета при Совете министров обороны государств - участников СНГ. Мероприятие 18 сентября пройдет в белорусской столице. Основной акцент будет сделан на задачах воздушно-космической обороны, вопросах организации несения совместного боевого дежурства.