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Воинские захоронения, мемориалы и памятные знаки. Автопробег к 80-летию Победы прошел в Минске

Торжественный митинг в честь 80-летия Великой Победы прошел 30 апреля в Минске. К подножию монумента Победы в сердце столицы возложили цветы.

Участие в церемонии приняла администрации Партизанского района, ветераны и узники Великой Отечественной, общественные организации. А после участники отправились автопробегом через главные магистрали и проспекты Минска. Конечная точка - аэродром Липки. Всего более 50 машин отправились в путь.

Альбина Пожаева, зампредседателя ветеранской организации Партизанского района г. Минска:

"Я недавно отметила свое 85-летие. Я знаю войну, я видела войну. Это страшно. Я была ребенком, но это в памяти врезалось навсегда. И то, что сегодня мы празднуем, что мы сегодня возлагаем цветы благодаря людям, которые нам подарили жизнь, что мы живем под мирным небом, это великое счастье. И мы благодарны нашему правительству, нашему Президенту Александру Григорьевичу".

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Каждая остановка на маршруте автопробега связана с событиями Великой Отечественной (воинские захоронения, мемориалы и памятные знаки).

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