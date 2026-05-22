Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, видимо, решил взять приз конкурса "Главный провокатор года" Он сказал: "НАТО должно напасть на Калининград и сровнять с землей базы в эксклаве".

Возможно, это звучало бы как анекдот от мужчины с суицидальными наклонностями, если бы не фон, на котором эти слова произносятся. Сначала накачка Украины оружием, а потом столкновение с Россией.

Теперь уже пишут, что ЕС готовится к войне. Что касается Беларуси, то тут десятилетиями не оставляли попыток совершить госпереворот, даже велась подготовка боевиков для радикальной оппозиции, чьи отряды должны были бы вторгнуться в Беларусь и силой захватить власть. Они сами об этом говорят: в интернете хватает их интервью из Польши и Литвы. Хочется спросить: на фоне таких действий и высказываний вы серьезно удивляетесь тому, что Минск и Москва проводят учения по применению ядерного оружия?

Когда соседи точат ножи и уже примеряются к твоему горлу, разумный человек не ждет, пока они ударят. Он достает дробовик и показательно вертит его в руках, чистит его на столе. Он просто показывает, что шутки кончились. И в ответ может прилететь такой огонь, от которого условный Будрисолэнд может превратиться в радиационное болото.

Ядерный аргумент

А теперь самое интересное. То, из-за чего в штабах НАТО начали чаще пить валерьянку. Состоялась первая в истории совместная тренировка по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами Беларуси и России. Это даже не сигнал. Это демонстрация инструмента под названием "абсолютное сдерживание". И пользуется им Беларусь крайне вежливо, но доходчиво. Никому, не угрожая, но! от того, кто не поймет, останется мокрое пятно на карте. Интересно, что пишут западные СМИ. Что задействованы 64 тыс. военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов и 13 подводных лодок, 8 из которых - атомные стратегаты, способные превратить любую европейскую столицу в братскую могилу. Это их цифры и их обороты, если что. Наши пишут: в рамках учений отработали все - начиная от внезапной проверки до моментального приведения всей ядерной триады в боевую готовность. Ну и к сведению - Беларусь заменила свой ядерный арсенал на новейшие образцы. По некоторым данным на начало 2026 года, в мире около 12 187 ядерных боеголовок, из них почти 10 тыс. в военных арсеналах. Россия и США по-прежнему держат львиную долю - свыше 86 %. Но интереснее другое: иностранные издания пишут о совместных учениях Беларуси и России с заметным нервом.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

"Пуски-то были какие? Из-под воды, с поверхности и из воздуха. То есть полностью отработаны все направления триады. И они (Запад. - Прим. ред.) действительно в шоке. Уже тут не поговоришь, не поболтаешь. Они просто-напросто переваривают. Почему? Потому что ни одна сторона в мире не может себе позволить такой формат учений, такой формат согласованности и слаживания. Даже было заявление, что наши белорусские специалисты отработали в копеечку попадание. Поэтому, я думаю, там не до смеха".

Военная активность вокруг Беларуси: факты и цифры

Вокруг Беларуси сейчас не просто нарастание активности, это настоящий военный аншлаг НАТО. У наших западных "агнцев" - Польши и Литвы - в рамках программ "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит" вовсю модернизируют порты, ремонтируют дороги и аэродромы, чтобы перебрасывать тяжелую натовскую технику. Но это еще цветочки. Там людей из насиженных мест выселяют ради новых баз и полигонов, контрразведку усиливают. К чему бы это, если "не планируют нападать"? Параллельно на границе с нашей территорией крутится около 45 тыс. солдат НАТО в Польше и Литве. Цифра внушает. И они там не митингуют, а блокировку Калининграда и Сувалкский коридор отрабатывают. В общем, "опасные игрища с неизвестным финалом". Особенно остро воспринимается, конечно, предоставление воздушных коридоров для украинских беспилотников. Если негласно Киев его все-таки получил. Когда дроны, запущенные с территории Украины, пролетают над Балтией, чтобы бить по российским целям, это уже не нейтралитет.

Натовские деятели, начитавшиеся стратегий, и европейские дипломаты с манией величия устраивают демонстрацию военной мощи у ворот Союзного государства. Ну и в ответ получили откровенное и честное ядерное предупреждение. Шумная помпезная милитаризация Европы разбивается о белорусский "Полонез" и российский "Орешник". И "пригорело" у альянса не от огня ядерных учений, а от понимания, что играть в одни ворота больше не получится.