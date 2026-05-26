Вольфович: 116 попыток украинских БПЛА пересечь границу Беларуси зафиксировано за неделю

Террористическая угроза со стороны Афганистана, напряженная ситуация на западных границах Беларуси, борьба с нелегальной миграцией и незаконным оборотом оружия. 26 мая в Москве прошло заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации тревожная, поэтому в своем выступлении глава белорусской делегации обратил внимание на то, что сегодня страны, входящие в ОДКБ, должны работать сообща и объединять свои ресурсы ради защиты своих границ и своего суверенитета.

По словам Александра Вольфовича, европейские страны усиливают воинственную риторику и военный бюджет. Идут провокации со стороны киевского режима. Наши средства ПВО регулярно фиксируют пересечение белорусской границы украинскими беспилотниками. Только за последнюю неделю их было 116. Еще одна проблема - незаконное пересечение нашей границы нарушителями из Украины. Часть из них - это шпионы с конкретными террористическими задачами.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Это угрожает на только Республике Беларуси и РФ, но и в целом всей организации. То, что сейчас происходит на западных рубежах: военная активность, военные учения, группировки, которые уже созданы, те провокационные действия, ведение разведки. Если раньше это прикрывалось, то сегодня радиоэлектронная разведка с территории Польши и Прибалтики идет открыто. Они это аргументируют тем, что угроза идет со стороны Республики Беларусь. Но это смешно и неправдоподобно".