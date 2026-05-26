3.85 BYN
2.75 BYN
3.21 BYN
Вольфович: 116 попыток украинских БПЛА пересечь границу Беларуси зафиксировано за неделю
Террористическая угроза со стороны Афганистана, напряженная ситуация на западных границах Беларуси, борьба с нелегальной миграцией и незаконным оборотом оружия. 26 мая в Москве прошло заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации тревожная, поэтому в своем выступлении глава белорусской делегации обратил внимание на то, что сегодня страны, входящие в ОДКБ, должны работать сообща и объединять свои ресурсы ради защиты своих границ и своего суверенитета.
По словам Александра Вольфовича, европейские страны усиливают воинственную риторику и военный бюджет. Идут провокации со стороны киевского режима. Наши средства ПВО регулярно фиксируют пересечение белорусской границы украинскими беспилотниками. Только за последнюю неделю их было 116. Еще одна проблема - незаконное пересечение нашей границы нарушителями из Украины. Часть из них - это шпионы с конкретными террористическими задачами.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Это угрожает на только Республике Беларуси и РФ, но и в целом всей организации. То, что сейчас происходит на западных рубежах: военная активность, военные учения, группировки, которые уже созданы, те провокационные действия, ведение разведки. Если раньше это прикрывалось, то сегодня радиоэлектронная разведка с территории Польши и Прибалтики идет открыто. Они это аргументируют тем, что угроза идет со стороны Республики Беларусь. Но это смешно и неправдоподобно".
Чтобы показать миролюбивую политику Беларуси, Александр Вольфович пригласил высоких представителей и экспертов стран ОДКБ посетить нашу страну, чтобы ознакомиться с ситуацией на западном и южном участках белорусской границы.
Также 26 мая главы делегаций подписали документы о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и одобрили проект антитеррористической стратегии до 2030 года.