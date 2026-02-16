Вольфович: Автомат VSK-100 может быть запущен в массовое производство к концу 2026 года

Шифрование при военных действиях меняется уже не за две недели, а за несколько дней. Насколько белорусские подразделения готовы к гибкости и быстрому реагированию на процессы, рассказал в "Актуальном интервью" госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Собеседник обратил внимание, что все зависит от предприятий военно-промышленного комплекса, которые будут изобретать, внедрять и поставлять в Вооруженные Силы современные средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты. "Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил им четкую задачу - сделать особый упор на средства противодействия БПЛА, так как запустить беспилотник по подразделениям во время их перехода к обороне, например, в лесу очень сложно. А если еще средства электронной борьбы будут глушить волны беспилотника, то он окажется совсем бесполезным. Остается только автомат, гранатомет и пулемет", - пояснил госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5ebf1df-c51b-423c-8f42-e206e7d9713b/conversions/b0a457c9-0f6c-467f-a956-e2bd29945703-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5ebf1df-c51b-423c-8f42-e206e7d9713b/conversions/b0a457c9-0f6c-467f-a956-e2bd29945703-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5ebf1df-c51b-423c-8f42-e206e7d9713b/conversions/b0a457c9-0f6c-467f-a956-e2bd29945703-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5ebf1df-c51b-423c-8f42-e206e7d9713b/conversions/b0a457c9-0f6c-467f-a956-e2bd29945703-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Вольфович

Да, такие средства можно назвать дедовскими, но тем не менее они не потеряли свою эффективность. Это, к примеру, АК-74 (автомат Калашникова), который и по сей день остается хорошим огневым оружием. Александр Вольфович поделился, что VSK-100 - белорусский современный автомат со стопроцентной локализацией, который, предположительно, будет запущен в массовое производство к концу 2026 года и поставляться в Вооруженные Силы и другие структуры силового блока Республики Беларусь.

"Оружием белорусского производства интересуются и за рубежом. Особый интерес вызывают средства радиоэлектронной борьбы, оптические прицелы. Танки Т-72Б3 оснащены новыми современными прицелами "Сосна". Различные модификации прицелов сегодня не уступают мировым аналогам и средствам наведения на бронеобъекты. Благодаря этим прицелам сегодня они становятся в линейку лучших бронированных машин в мире.