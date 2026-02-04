Вольфович: Люди в погонах в любое время должны быть готовы защитить Родину

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56f52ba5-d783-4e50-876c-0d4f1375f4de/conversions/06ac380e-a524-4fe0-9c54-db1c5fffe0d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56f52ba5-d783-4e50-876c-0d4f1375f4de/conversions/06ac380e-a524-4fe0-9c54-db1c5fffe0d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56f52ba5-d783-4e50-876c-0d4f1375f4de/conversions/06ac380e-a524-4fe0-9c54-db1c5fffe0d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56f52ba5-d783-4e50-876c-0d4f1375f4de/conversions/06ac380e-a524-4fe0-9c54-db1c5fffe0d2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Проверка боевой готовности, как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, продлится до весны. Будет ли она проходить так же интенсивно или все-таки в перманентном режиме, рассказал в "Актуальном интервью" государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Это не значит, что определенная воинская часть, бригада будет действовать и проверяться до весны. Возможно, мы еще ее проверим по каким-то вопросам, а пока на очереди другие соединения воинских частей Вооруженных Сил Беларуси", - пояснил гость интервью.

Госсекретарь Совета безопасности отметил, что сейчас все командиры гадают, кого и как затронет проверка, "к кому с пакетом от Президента приедет Александр Вольфович, поэтому к этому всем надо быть готовым".

Люди в погонах в любое время и в любой обстановке должны быть готовы встать в строй и уметь защитить свою Родину, любимую Республику Беларусь. Александр Вольфович