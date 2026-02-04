3.74 BYN
Вольфович: Люди в погонах в любое время должны быть готовы защитить Родину
Проверка боевой готовности, как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, продлится до весны. Будет ли она проходить так же интенсивно или все-таки в перманентном режиме, рассказал в "Актуальном интервью" государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
"Это не значит, что определенная воинская часть, бригада будет действовать и проверяться до весны. Возможно, мы еще ее проверим по каким-то вопросам, а пока на очереди другие соединения воинских частей Вооруженных Сил Беларуси", - пояснил гость интервью.
Госсекретарь Совета безопасности отметил, что сейчас все командиры гадают, кого и как затронет проверка, "к кому с пакетом от Президента приедет Александр Вольфович, поэтому к этому всем надо быть готовым".
Люди в погонах в любое время и в любой обстановке должны быть готовы встать в строй и уметь защитить свою Родину, любимую Республику Беларусь.
Несмотря на сложные погодные условия, личный состав действовал бодро и уверенно. Морально-психологическое состояние личного состава обеспечило выполнение поставленных задач. "Солдаты и, прежде всего, офицеры, обязаны выполнить свои задачи. Они на это учились и ради этого пошли служить и защищать родину. Офицеры - лидеры коллективов. Пообщавшись с солдатами, понял, что их настрой говорит о том, что бойцы стремятся показать хороший результат", - резюмировал Александр Вольфович.