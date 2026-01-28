Вольфович: Беларусь делает ставку на вопросы стратегического сдерживания

Президент Беларуси держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. 28 января глава государства заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.

Президенту было подробно доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки, а также о том, как с поставленными задачами справляются личный состав, техника, как организованы обеспечение и хранение материальных средств. Александр Лукашенко отдельно интересовался, как в непростых погодных условиях организованы размещение и быт личного состава, а также наличием необходимого обмундирования. По итогам доклада Александр Вольфович ответил на вопросы журналистов.

Люди на первом месте: личный состав одет, обут, накормлен

"Президент прекрасно понимает, что гарантом безопасности любого государства (Беларусь не исключение) являются подготовленные в профессиональном плане Вооруженные Силы. Поэтому наша безопасность зависит от того, насколько Вооруженные Силы готовы и способны решать поставленные перед ними задачи. Поэтому такие внезапные проверки, которые проводятся по решению главы государства, позволяют сделать срез и оценить профессионализм и готовность по защите национальных интересов нашими ВС. Практически каждый день Главнокомандующий заслушивает о промежуточных итогах и ходе данной проверки", - проинформировал госсекретарь Совбеза.

По его словам, в ходе доклада 28 января Президенту было в подробностях доложено о результатах, полученных за дни проверки.

"Президента прежде всего интересует объективность и комплексный подход к решению поставленных перед проверяемой воинской частью задач. Его интересует все до мелочей. Конечно, главным критерием оценки любого организма являются люди и техника. Президента интересует то, насколько прежде всего подготовлены штабы к уяснению полученных задач, принятию решений, подкрепленных расчетами, насколько сегодня офицеры грамотны и способны ставить также полученные задачи и управлять вверенными им коллективами и подразделениями. Президент говорит: если офицер подготовлен к получению и решению задачи, то и личный состав выполнит ее по-любому. От обученности офицеров зависит многое, и этому Президент уделяет достаточно большое внимание", - заявил госсекретарь Совбеза.

"Хотелось бы заострить внимание: насколько Президент внимательно относится к решению задач, поставленных им, настолько заботливо он относится к людям. Его интересовало, как в такую непогоду личный состав одет, обут, накормлен, как подготовлены места обогрева на полигонах. Есть ли горячий чай, есть ли дополнительное питание на полевых занятиях. Все эти вопросы до мелочей интересуют Президента", - отметил Александр Вольфович.

Милитаризация Запада: ставка Беларуси на стратегическое сдерживание

Глава государства акцентировал внимание на вопросах использования опыта современных военных конфликтов применительно к белорусской лесисто-болотистой местности. Видя агрессивную политику и милитаризацию Запада, Беларусь делает ставку на стратегическое сдерживание, в том числе размещение на своей территории оружия сдерживания.

Тактическое ядерное оружие и комплекс "Орешник" направлены на недопущение агрессии

"Свои планы по милитаризации они (страны Запада. - Прим. ред.) пытаются оправдать мнимыми угрозами с Востока, со стороны России и Беларуси. Якобы в ближайшее время Россия развяжет военные действия по захвату той или иной страны. Это полный абсурд, и они сами это прекрасно понимают. Но надо как-то оправдывать свои амбициозные цели перед своим народом", - отметил Александр Вольфович.

Он признал, что есть, конечно, в этих странах политики, эксперты, аналитики, которые адекватно оценивают ситуацию, и они отрицают наличие реальных угроз со стороны России или Беларуси. Ведь для всех очевидно, что Беларусь в отличие от стран Запада не увеличивает численность вооруженных сил и военные расходы, не проводит учения вблизи границ, не отселяет людей из приграничных областей ради оборудования инженерной инфраструктуры.

"И вообще, те инициативы, которые выдвигает наша страна, наш Президент, прежде всего, на всех международных площадках, они носят действительно дружелюбный, миролюбивый характер. И всегда Президент говорит о том, что нужно выстраивать диалог, нужно находить компромисс, надо решать задачи за столом переговоров, - обратил внимание Александр Вольфович. - Мы за мир, за диалог, за добрососедские отношения. Наша политика, наши документы, в том числе и Конституция, и Концепция национальной безопасности, и Военная доктрина направлены на построение конструктивного диалога, добрососедства и взаимоуважительное отношение ко всем государствам, как большим, так и малым".

В настоящее время западноевропейские страны, включая те, что граничат с Беларусью, проводят активную милитаризацию, наращивают военные расходы, увеличивают численность вооруженных сил, проводят крупномасштабные учения, в том числе вблизи границ Союзного государства. "Мы, конечно, видим агрессивную политику, милитаризацию, военное присутствие на территории сопредельных государств. И, конечно, мы все это отслеживаем и предпринимаем соответствующие шаги", - сказал госсекретарь Совбеза.

"Беларусь делает ставку на вопросы стратегического сдерживания и размещения оружия на своей территории - оружия сдерживания. Это и тактическое ядерное оружие, и оперативно-тактический комплекс малой дальности "Орешник", и другие средства, которые направлены прежде всего на недопущение агрессии", - заявил Александр Вольфович.

Будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков

По итогам проверки боеготовности будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию Вооруженных Сил, подготовке и обучению личного состава.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Замысел проверки Главнокомандующему подготовлен госсекретариатом. Но какие воинские части, в какой срок, когда он подпишет распоряжение на приведение в боевую готовность и проверку, знает только лично Главнокомандующий. Я получаю от него распоряжение, на следующий день или в этот же день выполняю его указания, еду в воинскую часть".

"Анализ показал: командиры уверенно берут распоряжение, читают задачу, которая поставлена Главнокомандующим, и выполняют. Детальный анализ в целом проверки будет произведен. Недостатки есть. Это люди, это не роботы. Это техника, поэтому недостатки есть, они устраняются. Самое главное, что мы видим в ходе проверки желание и стремление личного состава показать наивысший результат, показать более хорошее выполнение тех задач, которые стоят перед воинскими частями", - отметил Александр Вольфович.