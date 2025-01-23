Вольфович: Как человек, координирующий работу силового блока, я голосовал за безопасность

В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента.

Электоральный суверенитет - важное достояние страны и приоритет, который включен в Концепцию национальной безопасности. Об этом журналистам заявил Госсекретарь Совета Безопасности после досрочного голосования на избирательном участке № 5 Центрального района Минска.

Александр Вольфович также отметил, что никто не имеет права указывать любому суверенному государству, какой выбор делать ее народу.

Александр Вольфович:

"Голосовал за будущее страны. Но как человек, отвечающий за вопросы национальной безопасности перед Президентом, народом Беларуси, координирующий работу силового блока, голосовал еще и за безопасность. Считаю, что вопросы, связанные с ней, - это одно из главных достижений нашей страны. За 30 лет, когда мы выбрали институт президентства, сделано немало. Мы отошли от пропасти потери страны".