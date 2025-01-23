Вольфович: Как человек, координирующий работу силового блока, я голосовал за безопасность

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В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента.
Электоральный суверенитет - важное достояние страны и приоритет, который включен в Концепцию национальной безопасности. Об этом журналистам заявил Госсекретарь Совета Безопасности после досрочного голосования на избирательном участке № 5 Центрального района Минска.
Александр Вольфович также отметил, что никто не имеет права указывать любому суверенному государству, какой выбор делать ее народу.
Александр Вольфович:
"Голосовал за будущее страны. Но как человек, отвечающий за вопросы национальной безопасности перед Президентом, народом Беларуси, координирующий работу силового блока, голосовал еще и за безопасность. Считаю, что вопросы, связанные с ней, - это одно из главных достижений нашей страны. За 30 лет, когда мы выбрали институт президентства, сделано немало. Мы отошли от пропасти потери страны".
Прокомментировал Александр Вольфович и признание наемника Веремейчика, который участвовал в боевых действиях в Украине в составе полка Калиновского. В Совете Безопасности в курсе о планах оппонентов и готовы им противостоять. Зная о подобных планах, легче выстроить контрмеры и нейтрализовать вызовы, чтобы они не переросли в угрозы в сфере национальной безопасности.