Вольфович: Любые военные сборы направлены на освоение новых форм и способов ведения боевых действий

Территориальная оборона - одно из важнейших направлений защиты Беларуси. Это отметил госсекретарь Совета Безопасности во время своего визита в Поставский район, где по поручению Президента проводится сбор с военнообязанными территориальных войск.



Александр Вольфович, посетив объекты теробороны, высоко оценил работу местных властей. И в разговоре с журналистами подчеркнул, что Беларусь, в отличие от своих западных соседей, не делает упор на увеличение численности действующих Вооруженных Сил. Подобные мероприятия - это веление времени и повышение обороноспособности страны.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси:

"На сегодня действительно есть понимание у председателя райисполкома, как заниматься вопросами организации территориальной обороны, как эти вещи организовывать, как проводить. Есть понимание, кто должен быть приписан. Я хочу сказать, что приписка тоже очень качественная. То есть практически все военнослужащие, которые сегодня пришли на укомплектование этого штаба района территориальной обороны и подразделений отдельного стрелкового батальона, рот огневой поддержки, проходили службу в различных воинских должностях в системе Вооруженных Сил, органах пограничной службы, в Министерстве внутренних дел".