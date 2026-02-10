3.73 BYN
Вольфович: Масштаб проверки боеготовности привязан к реальным условиям
В Беларуси продолжается проверка боеготовности. 10 февраля стартовала активная фаза: состоялось приведение в готовность войск к выполнению задач по предназначению. Среди прочих задействованы воинские части и подразделения постоянной готовности 120-й отдельной механизированной бригады.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси лично передал конверт с соответствующим поручением Главнокомандующего под грифом "секретно" начальнику штаба бригады. После этого передовые подразделения начали подготовку к убытию в указанные районы.
Среди задач - выход в назначенные районы (марш колонны), подготовка и выполнение оборонительных действий. Среди районов выполнения задач в том числе оказался и Борисовский полигон. Там личный состав выполнит марш-бросок на 5 км, сдачу физических нормативов и стрельбы.
Также во вторник, 10 февраля, проверка затронет воинские части, дислоцирующиеся в Витебской, Гродненской и Брестской областях. Командиры соответствующих бригад уже получили пакеты с распоряжением главы государства.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"В настоящий момент распоряжения Президента вручаются ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-Западного оперативного командования, нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций. То есть масштаб проверки сегодня значительно выше и в принципе привязан к реальным условиям, так как проверка будет проходить в реальной обстановке. Не будет приводиться в боевую готовность одна воинская часть или другая воинская часть, а будут проверяться те воинские части, которые по боевой задаче приводятся в те или иные степени боевой готовности. Поэтому сегодня действительно приведено много воинских частей в Вооруженных Силах одновременно - так, как это будет, и так, как это должно быть. Поэтому в данный момент распоряжения Президента вручаются ряду воинских частей".
Как сообщалось ранее, масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению главы государства началась еще 16 января. Александр Лукашенко держит на личном контроле ее ход. Выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Первоочередная цель такой проверки - увидеть объективную картину.