Вольфович: Масштаб проверки боеготовности привязан к реальным условиям

"В настоящий момент распоряжения Президента вручаются ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-Западного оперативного командования, нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций. То есть масштаб проверки сегодня значительно выше и в принципе привязан к реальным условиям, так как проверка будет проходить в реальной обстановке. Не будет приводиться в боевую готовность одна воинская часть или другая воинская часть, а будут проверяться те воинские части, которые по боевой задаче приводятся в те или иные степени боевой готовности. Поэтому сегодня действительно приведено много воинских частей в Вооруженных Силах одновременно - так, как это будет, и так, как это должно быть. Поэтому в данный момент распоряжения Президента вручаются ряду воинских частей".