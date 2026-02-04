Вольфович: Мы не разворачиваем Вооруженные силы в мирное время, как наши соседи

Мы не разворачиваем Вооруженные силы в мирное время, как наши соседи. Но готовы это сделать до необходимой численности. Об этом заявил Госсекретарь Совета безопасности Беларуси во время внезапной проверки боеготовности одного из подразделений 72-го учебного центра. Александр Вольфович отметил, что для этого техника должна быть в полной готовности.

Перед военными центра поставлена задача: снять с хранения по два-три образца техники с каждого подразделения (танки, БМП, автомобили) и совершить на них контрольный пробег.

"Проверка имеет внезапный характер. Осуществляется проверка не только боевых частей на предмет готовности к выполнению задач по предназначению (совсем недавно мы закончили проверять одну из механизированных бригад). Сегодня комплексная группа в составе должностных лиц Государственного секретариата Совета безопасности и Комитета государственного контроля прибыла в одну из воинских частей, где техника находится на хранении. То есть данная техника предназначена для воинских частей, формируемых на военное время", - сказал Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.