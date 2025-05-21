Вольфович о MILEX: Все, кто участвует в выставке, высказываются за многополярный мир

Выставка MILEX -2025 - событие долгожданное и уникальное. Не только для военных специалистов и экспертов, но и для ученых.

"Такие форумы и на территории России, и на территории Беларуси позволяют провести ряд двусторонних встреч уже со странами-партнерами, определить какие-то вопросы двустороннего взаимодействия и выработать концепцию дальнейшей работы. Поэтому все мероприятия, в том числе и сегодняшний форум, направлены прежде всего на поддержание, расширение контактов, взаимовыгодных контрактов, взаимовыгодного сотрудничества, на защиту вопросов национальной безопасности ряда государств. Однополярный мир ушел в небытие, поэтому все, кто сегодня участвует на выставке, высказываются за многополярный мир".