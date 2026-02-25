3.74 BYN
Вольфович о проверке боеготовности ВС: Инженеры - это первый эшелон, они действуют всегда впереди
В нынешней обстановке у наших границ армия должна быть готова ко всему. В Вооруженных Силах продолжается проверка боеготовности по поручению главы государства.
25 февраля в одну из воинских частей Минской области прибыл госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович лично вручил пакет с секретными документами начальнику бригады. Госсекретариат Совета безопасности проверяет содержание вооружения, военной и специальной техники, запасов материальных средств. В ближайшее время часть инженерной техники должна быть снята с хранения и выйти на марш.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Почему сделали упор на этой бригаде? Помимо мотострелковых и танковых частей, в первую очередь кто вступает в бой? Всегда инженеры. Инженеры - это первый эшелон, они действуют всегда впереди. Поэтому и опыт показывает, и специальная военная операция, что во многом от таких видов обеспечения, как инженерное обеспечение, тоже зависит успех боя. От того, как лично подготовлен, от того, как техника содержится на хранении, как техника будет готова к выполнению задач по предназначению, зависит очень многое. Поэтому мы сделали выбор на одной из частей инженерных войск. После нашей работы должен остаться порядок. Это тоже одна из задач проверочных мероприятий".
Инженерные бригады - ключевое подразделение в структуре Вооруженных Сил. Их значимость определяется спектром решаемых задач: от обеспечения боевых действий до ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Бригада создает условия для успешного продвижения войск, преодоления препятствий и защиты от противника.