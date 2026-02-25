Вольфович о проверке боеготовности ВС: Инженеры - это первый эшелон, они действуют всегда впереди

"Почему сделали упор на этой бригаде? Помимо мотострелковых и танковых частей, в первую очередь кто вступает в бой? Всегда инженеры. Инженеры - это первый эшелон, они действуют всегда впереди. Поэтому и опыт показывает, и специальная военная операция, что во многом от таких видов обеспечения, как инженерное обеспечение, тоже зависит успех боя. От того, как лично подготовлен, от того, как техника содержится на хранении, как техника будет готова к выполнению задач по предназначению, зависит очень многое. Поэтому мы сделали выбор на одной из частей инженерных войск. После нашей работы должен остаться порядок. Это тоже одна из задач проверочных мероприятий".