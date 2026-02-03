Вольфович: Одна из главных задач сегодня - сохранить мир и стать сильнее

На лидерах одного из самых массовых объединений страны лежит большая ответственность за ее будущее: они должны четко представлять и понимать процессы, которые происходят в стране и мире, разбираться, как они влияют на ситуацию внутри Беларуси. В век фейков как никогда важно отличать правдивую информацию и доносить ее до трудовых коллективов.

Госсекретарь Совбеза Беларуси обратил внимание на то, что на фоне традиционной борьбы между Западом и Востоком, а также строительства многополярного мира обстановка в мире очень непростая. "Мы видим, какое политическое давление оказывается на небольшие государства, какие вводятся экономические санкции, какое бряцание оружием происходит в мире и вблизи наших границ. По сути, сегодня идет передел сфер влияния сильными мира сего. И в этих условиях наша страна должна понимать, куда двигаться и как защищать свои национальные интересы. Мы не только все вместе обязаны обеспечить безопасность нашей страны, но и сделать Беларусь еще сильнее. Поэтому одним из важнейших приоритетов Программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет является укрепление обороноспособности. Мы понимаем, что, только обеспечив безопасность на территории государства, мы сможем построить сильную экономику, развивать нашу страну, сделать ее еще более конкурентоспособной, самодостаточной", - отметил Александр Вольфович.