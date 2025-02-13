Вольфович ответил на страхи Запада о белорусско-российских учениях: Ничего здесь чрезвычайного нет

В Беларуси на плановой основе будут готовить военно-обученный резерв из граждан страны, которые придут в нужный момент и встанут на защиту. Это заявил 13 февраля госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он посетил 72‑й учебный центр, задействованный в проверке боеготовности. Госсекретарь осмотрел места проведения занятий, пообщался с военнообязанными и инструкторами. Также отметил, что мероприятия носят плановый характер, а упреки со стороны Запада в адрес Беларуси не обоснованны.

"В последнее время Запад волнуют белорусско-российские учения, которые планируются в 2025 году. Ничего здесь чрезвычайного нет. Эти учения, начиная с 2009 года, проходят на плановой основе каждые два года по очереди на территории Республики Беларусь и на территории Российской Федерации. Проведение совместных учений, которые планируются в этом году, - это отработка вопросов и проверка готовности региональной группировки войск защитить территорию Союзного государства".