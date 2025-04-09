Вольфович ознакомился с подготовкой территориальных войск в Поставском районе

Территориальная оборона - одно из важнейших направлений защиты Беларуси. Это отметил госсекретарь Совета Безопасности во время своего визита в Поставский район, где по поручению Президента проводится сбор с военнообязанными территориальных войск.

На что еще обратил внимание госсекретарь Совбеза, предлагаю послушать.

Александр Вольфович ознакомился с ходом проведения мероприятия, посетил объекты территориальной обороны и пообщался с журналистами.

Территориальная оборона - важное направление защиты страны

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Александр Вольфович высоко оценил качество подготовки. На это и делается упор. Сборы проводятся раз в месяц в разных регионах. Теперь время Витебской области.

Конечно, во время подобных сборов учитывается современный опыт. Это противодроновая защита объектов, средства поражения беспилотным летательным средством с использованием стрелкового оружия. Местные власти закупают современные средства.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси:

"На сегодня действительно есть понимание у председателя райисполкома, как заниматься вопросами организации территориальной обороны, как эти вещи организовывать, как проводить. Есть понимание, кто должен быть приписан. Я хочу сказать, что приписка тоже очень качественная. То есть практически все военнослужащие, которые сегодня пришли на укомплектование этого штаба района территориальной обороны и подразделений отдельного стрелкового батальона, рот огневой поддержки, проходили службу в различных воинских должностях, системе Вооруженных Сил, органах пограничной службы, Министерстве внутренних дел, то есть все с пониманием на ключевых должностях. Люди также с опытом в прошлом работы и освоения военно-учетных специальностей, по которым их сегодня призвали".

По его словам, мероприятие проводится не ради какой-то игры и баловства. "Сегодня это веление времени и действительно очень важный вопрос, потому что у нас по нашим конституционным документам защита нашей страны имеет всенародный характер, - напомнил он. - Организовано самое тесное взаимодействие между Генеральным штабом и местными органами власти, председателями облисполкомов, райисполкомов по вопросам подготовки формирования территориальных войск".

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Александр Вольфович подчеркнул - самое главное, что есть понимание и заинтересованность у наших председателей райисполкомов в том, что это их войска, это их подчиненный личный состав, и насколько он будет подготовлен, настолько они смогут выполнить задачи по защите объектов на территории своего района. "Нашим опытом пользуются наши соседи на постсоветском пространстве, даже наши стратегические партнеры, Российская Федерация", - отметил он.