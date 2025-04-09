3.65 BYN
3.15 BYN
3.43 BYN
Вольфович ознакомился с подготовкой территориальных войск в Поставском районе
Территориальная оборона - одно из важнейших направлений защиты Беларуси. Это отметил госсекретарь Совета Безопасности во время своего визита в Поставский район, где по поручению Президента проводится сбор с военнообязанными территориальных войск.
На что еще обратил внимание госсекретарь Совбеза, предлагаю послушать.
Александр Вольфович ознакомился с ходом проведения мероприятия, посетил объекты территориальной обороны и пообщался с журналистами.
Территориальная оборона - важное направление защиты страны
Александр Вольфович высоко оценил качество подготовки. На это и делается упор. Сборы проводятся раз в месяц в разных регионах. Теперь время Витебской области.
Конечно, во время подобных сборов учитывается современный опыт. Это противодроновая защита объектов, средства поражения беспилотным летательным средством с использованием стрелкового оружия. Местные власти закупают современные средства.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси:
"На сегодня действительно есть понимание у председателя райисполкома, как заниматься вопросами организации территориальной обороны, как эти вещи организовывать, как проводить. Есть понимание, кто должен быть приписан. Я хочу сказать, что приписка тоже очень качественная. То есть практически все военнослужащие, которые сегодня пришли на укомплектование этого штаба района территориальной обороны и подразделений отдельного стрелкового батальона, рот огневой поддержки, проходили службу в различных воинских должностях, системе Вооруженных Сил, органах пограничной службы, Министерстве внутренних дел, то есть все с пониманием на ключевых должностях. Люди также с опытом в прошлом работы и освоения военно-учетных специальностей, по которым их сегодня призвали".
По его словам, мероприятие проводится не ради какой-то игры и баловства. "Сегодня это веление времени и действительно очень важный вопрос, потому что у нас по нашим конституционным документам защита нашей страны имеет всенародный характер, - напомнил он. - Организовано самое тесное взаимодействие между Генеральным штабом и местными органами власти, председателями облисполкомов, райисполкомов по вопросам подготовки формирования территориальных войск".
Александр Вольфович подчеркнул - самое главное, что есть понимание и заинтересованность у наших председателей райисполкомов в том, что это их войска, это их подчиненный личный состав, и насколько он будет подготовлен, настолько они смогут выполнить задачи по защите объектов на территории своего района. "Нашим опытом пользуются наши соседи на постсоветском пространстве, даже наши стратегические партнеры, Российская Федерация", - отметил он.
Проводят занятия и в полях. На полигоне Лепельский провели огневую подготовку. Напомним, сбор с военнообязанными территориальных войск начался 11 марта и продлится до 15 апреля. Мероприятие плановое. Цель - оценить готовность местной власти и военного комиссариата, сформировать территориальные войска. Мероприятия плановое и продлится до 15 апреля.