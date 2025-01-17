Вольфович: Планы деструктивных сил в отношении Минска обречены на провал

Выборы в Беларуси - это прежде всего национальный интерес. Учитывая обстановку в регионе и по внешнему контуру государства, свой мир и право на спокойную жизнь белорусы будут жестко отстаивать.

Да и уроки 2020 года научили работать на упреждение.

Так, планы деструктивных сил на Западе в отношении Минска обречены на провал. Беларусь готова к нейтрализации рисков, которые могут возникнуть в период избирательной кампании. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, отвечая на вопросы журналистов перед торжественным мероприятием ко Дню спасателя.

В этом году праздник проходит в преддверии главного политического события страны. Спасатели наряду с другими службами будут обеспечивать безопасность на выборах Президента. В основной день голосования на избирательных участках будут дежурить 5 тыс. работников МЧС. В стране делается все, чтобы белорусы могли спокойно сделать свой выбор, несмотря на готовящиеся провокации.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Когда мы знаем, что что-то произойдет, это дает нам возможность сыграть на опережение по предотвращению различных ситуаций. Те деструктивные силы, которые на Западе вынашивают определенные идеи, я уверен, обречены на провал. Мы готовы к нейтрализации всех рисков и вызовов".

Сегодня сложно переоценить вклад спасателей в безопасность страны. Праздничное мероприятие в преддверии Дня спасателя состоялось в Университете гражданской защиты МЧС в Минске. Александр Вольфович передал и поздравительные слова от главы государства.