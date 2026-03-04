3.74 BYN
Вольфович: Сотрудники МВД поставили надежный заслон на пути криминала
Сотрудники МВД поставили надежный заслон на пути криминала, заявил Александр Вольфович, общаясь с журналистами на торжественном собрании, посвященном Дню милиции.
Праздник ярко вписан в историю республики, имеет глубокие традиции и объединяет стражей порядка разных поколений. Активная работа сегодня ведется и с подрастающим поколением - военно-патриотические клубы, профильные лицеи ведомства.
Торжественные мероприятия проходят по всей стране, но главной площадкой традиционно стал Дворец Республики.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"4 марта выбрано не просто так. Это праздник, который вписан уже в летопись истории нашего государства, как день не просто милиции, День белорусской милиции. И начало положено именно 4 марта, когда действительно наши предшественники взяли критически важные объекты в 1917 году под охрану и начали выполнять задачи по обеспечению порядка тогда еще, в далеком 1917 году, защищая граждан того времени от бандитизма, разгула преступности и тех, скажем так, вызовов и угроз, которые были тогда. Обстановка была очень сложная. Прошло более 100 лет. Обстановка сегодня спокойная и контролируемая, наверное, в чем и заслуга нашей милиции".
Пока в зале звучат поздравления, на Октябрьской площади, у Дворца Республики, развернулась интерактивная площадка "За безопасность вместе".
Здесь выставка раритетной и современной техники МВД. Ретроавтомобили ГАИ соседствуют с бронеавтомобилями спецподразделений.
В профессиональный праздник многие на посту. Милиция несет службу в привычном режиме для безопасности белорусов и наших гостей.