Вольфович: Сотрудники МВД поставили надежный заслон на пути криминала

"4 марта выбрано не просто так. Это праздник, который вписан уже в летопись истории нашего государства, как день не просто милиции, День белорусской милиции. И начало положено именно 4 марта, когда действительно наши предшественники взяли критически важные объекты в 1917 году под охрану и начали выполнять задачи по обеспечению порядка тогда еще, в далеком 1917 году, защищая граждан того времени от бандитизма, разгула преступности и тех, скажем так, вызовов и угроз, которые были тогда. Обстановка была очень сложная. Прошло более 100 лет. Обстановка сегодня спокойная и контролируемая, наверное, в чем и заслуга нашей милиции".