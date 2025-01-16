Вольфович: Украинские спецслужбы активно вербуют белорусов через интернет

Украинские спецслужбы активно вербуют белорусов через интернет. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в интервью "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Украинскими спецслужбами проводится активная работа по дистанционной вербовке через интернет "сочувствующих" белорусских граждан с целью их склонения к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей информации, а также совершению активных противоправных действий. Сначала им предлагается осуществить фото- и видеосъемку мест дислокации подразделений Вооруженных Сил в приграничных с Украиной районах с последующей передачей им полученных материалов.

В дальнейшем завербованные белорусские экстремисты используются украинскими спецслужбами и их западными кураторами для создания схронов с оружием и боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами для их дальнейшего использования при совершении террористических атак и диверсий на территории Беларуси и России, а также непосредственно для их совершения, - рассказал госсекретарь. - Как показывает практика, вопреки обещаниям, жизнь завербованных и членов их семей, обеспечение их безопасности спецслужбы Украины волнуют в последнюю очередь. Для них наши люди - это расходный материал. Пользуясь случаем, хочу обратиться к белорусским гражданам, прежде всего к молодежи. Не ведитесь на посулы таких вербовщиков, не совершайте ошибок, которые могут поломать вам жизнь".

В прошлом году в СМИ уже сообщалось, что Комитетом государственной безопасности совместно с ФСБ пресекалась деятельность группы белорусских граждан, которые по заданию украинских спецслужб осуществляли незаконную транспортировку через государственную границу средств поражения и организовывали на территории Беларуси тайники для их последующего использования третьими лицами при совершении актов терроризма на территории России.

"Также была выявлена и пресечена деятельность активистов белорусской ячейки украинского анархистского движения "Народная освободительная армия", которые готовили террористические акты в зданиях УВД и прокуратуры одного из крупных районных центров Беларуси", - отметил Александр Вольфович.

Наряду с этим с помощью популярных социальных сетей и мессенджеров осуществляются массированное деструктивное психологическое воздействие на белорусских граждан, распространение среди нашей молодежи неонацистской идеологии, попытки вовлечь ее в противоправную деятельность, подчеркнул госсекретарь.

"Одновременно не прекращаются кибератаки на информационные ресурсы белорусских государственных органов и иных субъектов хозяйствования. Ежегодно совершается более 300 миллионов таких атак. Практически ежедневно фиксируются многочисленные заведомо ложные сообщения о минировании вокзалов, торговых центров, школ, больниц, иных социальных и инфраструктурных объектов. В абсолютном большинстве ложные сообщения об опасности поступают с иностранных абонентских номеров, а также серверов, расположенных за пределами Беларуси. Их главная задача - отвлечь наши силы, посеять панику среди населения", - сказал он.