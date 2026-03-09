Вольфович: Защита воздушных рубежей - это фактор стратегического сдерживания

Проверка Вооруженных Сил, проводимая по поручению Президента Беларуси, продолжается в Военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны. Об этом журналистам рассказал госсекретарь Совета безопасности.

Пакет с соответствующим поручением Александр Вольфович передал командующему ВВС и войск ВПО.

Особенностью этого рода войск является то, что они и в мирное время выполняют боевую задачу по охране воздушного пространства и границ нашей страны. А если брать шире, то и Союзного государства, и западного стратегического направления в рамках ОДКБ. Поэтому ответственность перед этим видом Вооруженных Сил действительно очень высока.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

"Мы должны быть уверены, что этот вид Вооруженных Сил сегодня способен противодействовать современным вызовам и угрозам. Глобальное геополитическое переустройство мира сегодня говорит о том, что защита воздушных рубежей - это фактор стратегического сдерживания наряду с другими видами оружия. Без обеспечения безопасности в воздухе и защиты страны от средств воздушного нападения противника о какой безопасности, устойчивом развитии экономики можно говорить? События на Ближнем Востоке как раз это и показывают".

Напомним, 16 января началась масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Президента. Первоочередная цель - увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.