Вольфович заявил, что внезапная проверка боеготовности ВС не потребовала лишних трат
Для финансирования внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил дополнительных бюджетных средств не использовалось. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.
Один из вопросов касался финансирования мероприятий, которые проходят в рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил. Ведь на проведение марш-бросков, обслуживание и продвижение техники, материальное обеспечение личного состава и другие цели требуются денежные средства. Журналисты поинтересовались, насколько эти траты предусмотрены в бюджете, учитывая внезапный характер проверки.
"Все мероприятия укладываются в те программы подготовки, которые спланированы на это полугодие. Ничего дополнительного. Лишние деньги народа мы не тратим. Мы умеем считать копейку", - заверил госсекретарь.
"Практически никаких дополнительных затрат в ходе этой внезапной проверки не было. Все затраты заложены в бюджет Вооруженных Сил на этот учебный год. Мы не проводим внезапных учений, как это делают наши соседи на сопредельной территории Польши, стран Балтии. Там количество учений зашкаливает. На сегодняшний день идет семь учений довольно большой интенсивности на европейском континенте", - добавил он.
По его словам, при разработке замысла внезапной проверки и подготовке к ее проведению учитывалось, что на тот момент большинство воинских частей уже были выведены на полигоны в ходе плановой боевой подготовки. И все элементы, будь то совершение маршей или выполнение упражнений контрольных стрельб, так или иначе отрабатывались бы в плановом порядке - если не сегодня, то завтра. "Это заложено программой боевой подготовки: этапы слаживания отделений, взводов, рот, которые завершаются слаживанием батальонов и бригад, - пояснил Александр Вольфович. - Те элементы, которые мы проверяли (во время внезапной проверки боеготовности. - Прим. БЕЛТА), есть в программе боевой подготовки". Разница лишь в том, что произошло это не в плановом порядке, а внезапно.