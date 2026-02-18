Вольфович заявил, что внезапная проверка боеготовности ВС не потребовала лишних трат

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2edd089-9e10-4dec-958d-75a0e27520d5/conversions/4ce53a63-912d-427d-bf12-9fe7107dd270-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2edd089-9e10-4dec-958d-75a0e27520d5/conversions/4ce53a63-912d-427d-bf12-9fe7107dd270-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2edd089-9e10-4dec-958d-75a0e27520d5/conversions/4ce53a63-912d-427d-bf12-9fe7107dd270-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2edd089-9e10-4dec-958d-75a0e27520d5/conversions/4ce53a63-912d-427d-bf12-9fe7107dd270-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Для финансирования внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил дополнительных бюджетных средств не использовалось. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов касался финансирования мероприятий, которые проходят в рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил. Ведь на проведение марш-бросков, обслуживание и продвижение техники, материальное обеспечение личного состава и другие цели требуются денежные средства. Журналисты поинтересовались, насколько эти траты предусмотрены в бюджете, учитывая внезапный характер проверки.

"Все мероприятия укладываются в те программы подготовки, которые спланированы на это полугодие. Ничего дополнительного. Лишние деньги народа мы не тратим. Мы умеем считать копейку", - заверил госсекретарь.

"Практически никаких дополнительных затрат в ходе этой внезапной проверки не было. Все затраты заложены в бюджет Вооруженных Сил на этот учебный год. Мы не проводим внезапных учений, как это делают наши соседи на сопредельной территории Польши, стран Балтии. Там количество учений зашкаливает. На сегодняшний день идет семь учений довольно большой интенсивности на европейском континенте", - добавил он.