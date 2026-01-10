"Волков и Сыч": Соединенные Штаты переходят к империи?

Неожиданное заявление Такера Карлсона обсудили в эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч". Сподвижник Дональда Трампа вдруг разразился заявлением, в котором обозначил, что эпоха республики заканчивается. Соединенные Штаты переходят к империи.

Это действительно отражает всю информационную повестку, которая сейчас происходит в западном мире.

Такер Карлсон, американский политический обозреватель:

"Соединенные Штаты перешли в имперскую фазу развития, оставив позади республиканский строй и перейдя к имперскому. Это довольно типичный жизненный цикл для цивилизации, поэтому мы примерно знаем, что будет дальше. Во-первых, власть и полномочия перейдут к исполнительной, а не законодательной ветви власти. Конгресс неизбежно утратит свое влияние. Это уже происходит. С нами даже не посоветовались, прежде чем мы свергли президента Венесуэлы. Они вообще не принимали в этом участие. Их конституционные полномочия были проигнорированы, как это уже не раз случалось в прошлом. Когда конгресс в последний раз сделал что-то значимое? Давно это было. И если подумать, то это неудивительно. Так всегда бывает. Власть переходит к исполнительной ветви, к Цезарю, президенту или к национальному лидеру".

Коронуют ли Дональда Трампа, станет ли он Дональд I или Трамп I?

На самом деле то, о чем говорит Такер, крайне интересно, ведь он продолжительное время критиковал демократов за то, что они развязали огромное количество войн по всему миру. Карлсон отметил, что Трамп приходит к власти, вот он-то на самом деле изменит политику Соединенных Штатов.

Возникают аналогии со "Звездными войнами". Знаменитая сцена, где республику под аплодисменты сенаторов превратили в межгалактическую империю. И еще по аналогии с сюжетом фильма Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций, которые больше не отвечают американским интересам. Для тех, кто не смотрел "Звездные войны", именно приказ № 66 стал началом в общем-то тирании в фильме. Поэтому жизнь придумывает лучшие истории, чем любой сценарист.

Выход из соглашений, которые в какой-то момент начали сковывать ноги и руки американской экономики, - это крайне важное событие, потому что фактически речь идет об уничтожении всей архитектуры, если раньше мы говорили безопасности, то теперь всех международных институтов, которые действительно регулировали взаимодействие. И сейчас Трамп открывает возможность для того, чтобы Соединенные Штаты продвигали свои экономические интересы без каких-либо ограничений.

Он же сказал, когда подписывал в Белом доме, что они им не нужны, только мешают жить и работать. Согласитесь, это очень удобно, когда есть система сдержек и противовесов, а ты говоришь: "Так она нам не нужна".

Имперский такой апломб Трампа подхватили СМИ. Появились обложки в The Week, в Der Spiegel.