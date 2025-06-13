"Волнительный день" - в Шклове выпускникам 11-х классов вручили аттестаты

13 июня по всей Беларуси выпускники 11-х классов получают долгожданные аттестаты.

Торжественное вручение прошло и в Шклове. В этом году заветный документ здесь получили 162 вчерашних ученика. Среди них 10 золотых медалистов и два стобалльника по русскому языку.

Юноши и девушки торжественно маршировали в колонне во главе с роботом Эдвардом и танцевали вальс. Поздравил выпускников, их родителей и педагогов министр образования Беларуси Андрей Иванец. Он отметил, что каждый прошел важный путь, и теперь молодые люди готовы к новым достижениям.

"Я, честно, не представляла, что это все так быстро закончится. Мои родители, мои родственники все в шоке. Они смотрят на меня, радуются, плачут от счастья, потому что наконец-то я делаю шаг во взрослую, ответственную жизнь. Надеюсь, что в будущем у меня все получится, как и у моих одноклассников. Буду поступать в витебский университет. Я знаю точно, что хочу помогать людям и делать все во благо своей Родины", - рассказала одна из выпускниц.

"Волнительный день. Присутствует одновременно и радость, и грусть. Хочется всем пожелать, чтобы каждый выпускник, абитуриент нашел свой путь и, конечно, добился успеха", - поделился молодой человек.

Ирина Павлович, классный руководитель, учитель математики СШ № 1 г. Шклова:

"Отправляя наших детей в самостоятельную жизнь, мы, естественно, хотим им пожелать прежде всего удачи, везения. Мы желаем, чтобы они свои знания приумножили в дальнейшем, чтобы их силы за пределами учреждения образования удвоились и даже утроились".