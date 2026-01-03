Волнительный момент: белорусы взорвали соцсети с распаковкой подарков от предприятий

Накануне новогодних праздников социальные сети взорвали видео с распаковкой подарков от белорусских предприятий, чаще всего пищевых и аграрных. Производители поощряют и радуют сотрудников в меру возможностей. Приобретение новогодних подарков - норма, заложенная в коллективных договорах, и профсоюзные организации в рамках новогодней акции стараются порадовать сотрудников и их детей.

Одно из самых популярных видео в TikTok - распаковка подарка от Слуцкого сыродельного комбината. Работникам этого предприятия есть чем похвастаться. Конфеты и шоколадки упакованы в красивый и качественный желтый чемоданчик.

Размеры подарков разные - от 0,5 кг до 2 кг и более, как и их содержимое, но самое главное - без сладостей маленькие белорусы не остались.

Администрация завода порадовала работников и несколькими сертификатами. А если кратко говорить о других популярных видеороликах, то, например, работникам МТЗ досталась шикарная коробка весом чуть более 2 кг с вкуснейшими карамельками, шоколадками и мармеладом. К слову, к формированию таких подарков кондитерские фабрики начинают подходить еще с февраля.

Дарья Орлова-Литвинова, ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики: "Все начинается с февраля, когда мы анализируем спрос, учитываем те потребности покупателей, которые были в прошлом году. Потом у нас идет процесс закупки, упаковки, составления непосредственно самих составов наборов. То есть к лету мы уже готовы представлять наши новогодние каталоги нашим клиентам".

Получив такой набор, в магазин можно не отправляться. Все вкусное, свежее, качественное! Интересно, что по размеру подарка люди начинают присматриваться к новому месту работы. И все-таки финансовые возможности у всех организаций разные, поэтому подарки отличаются друг от друга.

Какие-то организации могут позволить себе подарки больших размеров, какие-то меньших. На одном предприятии дают новогодний сюрприз на одного человека, в другом все зависит от количества детей в семье. Впрочем, самое главное, чтобы без сладостей маленькие белорусы точно не остались. Хотя будем честны: взрослые руку в сладкий подарок периодически тоже опускают.

TikTok - это своеобразная витрина корпоративной культуры. Но, как показывает практика, теперь даже коробка с пельменями способна вызвать горячий спор в интернете. Подарок - это когда могут, но не должны.