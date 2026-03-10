Год белорусской женщины как импульс для инициатив, идущих от сердца. Волонтерский женский клуб открылся в Витебске. Активистки БСЖ объединили усилия со специалистами разных профилей, чтобы помогать в различных жизненных ситуациях.



Юридические и медицинские консультации, содействие в трудоустройстве, адресная помощь. Отдельное внимание мамам, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Наталья Культенко, председатель Витебской городской организации Белорусского союза женщин:

"У этого клуба будет очень много партнеров. Это и органы внутренних дел, это духовенство, это территориальные центры социального обслуживания населения, на базах которых находятся кризисные комнаты. Т. е. таким серьезным профессиональным подходом при поддержке таких партнеров, я думаю, общими усилиями мы окажем максимально помощь нашим женщинам и их семьям".

Марина Новицкая, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин:

"Наше движение - движение БСЖ - направлено на поддержку. Наша главная миссия, чтобы все, что мы делаем, было во благо комфортной жизни наших людей, граждан Витебщины и в целом в Беларуси".