Волонтерский женский клуб открылся в Витебске
Год белорусской женщины как импульс для инициатив, идущих от сердца. Волонтерский женский клуб открылся в Витебске. Активистки БСЖ объединили усилия со специалистами разных профилей, чтобы помогать в различных жизненных ситуациях.
Юридические и медицинские консультации, содействие в трудоустройстве, адресная помощь. Отдельное внимание мамам, которые воспитывают детей с инвалидностью.
Наталья Культенко, председатель Витебской городской организации Белорусского союза женщин:
"У этого клуба будет очень много партнеров. Это и органы внутренних дел, это духовенство, это территориальные центры социального обслуживания населения, на базах которых находятся кризисные комнаты. Т. е. таким серьезным профессиональным подходом при поддержке таких партнеров, я думаю, общими усилиями мы окажем максимально помощь нашим женщинам и их семьям".
Марина Новицкая, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин:
"Наше движение - движение БСЖ - направлено на поддержку. Наша главная миссия, чтобы все, что мы делаем, было во благо комфортной жизни наших людей, граждан Витебщины и в целом в Беларуси".
Когда женщины объединяются с добром в сердце, энергия их поступков не знает границ. Именно такой девиз выбрал волонтерский клуб БСЖ. Для жительниц северного региона он также станет площадкой для общения, обмена опытом и созидательными идеями.