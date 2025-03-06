Волонтеры поздравили минчанку Анну Громыко с 107-летием и наступающим 8 Марта

107-й день рождения и наступающее 8 Марта - события, с которыми сотрудники и волонтеры Красного Креста поздравили минчанку Анну Громыко. Ее жизнь - это пример стойкости и мужества.

Родилась она в Стародорожском районе и стала сиротой в 12 лет. Родителей в 1930-е годы сослали на Дальний Восток. Анну Николаевну вместе с братом приютила старшая сестра. Девушка получила профессию преподавателя. А в годы Великой Отечественной была связной у партизан. После освобождения Беларуси Анна Николаевна вернулась к любимой работе. Сегодня она на заслуженном отдыхе и является счастливой бабушкой 6 внуков и 10 правнуков.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного креста:

"Белорусский Красный Крест и в частности Минская городская организация в преддверие 8 Марта поддерживает инициативу поздравления значимых женщин с праздником. Мы пришли вместе с молодыми волонтерами, чтобы они смогли сделать первую запись в книге милосердия. Такую инициативу Красный Крест проявил в год 80-летия Великой Победы".