Вопросы цен и качества товаров - 6 февраля начнут работу общественные приемные профсоюзов

Профсоюзные общественные приемные заработают в каждом областном центре 6 февраля. "Народные контролеры" будут принимать замечания и предложения о ситуации на потребительском рынке.

Обратиться к специалистам с соответствующими обращениями можно любым удобным способом: по телефону, придя на личный прием, оставив письменное или электронное обращение или же оставив свое обращение через специальные формы на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси.