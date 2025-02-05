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Вопросы цен и качества товаров - 6 февраля начнут работу общественные приемные профсоюзов
Профсоюзные общественные приемные заработают в каждом областном центре 6 февраля. "Народные контролеры" будут принимать замечания и предложения о ситуации на потребительском рынке.
Обратиться к специалистам с соответствующими обращениями можно любым удобным способом: по телефону, придя на личный прием, оставив письменное или электронное обращение или же оставив свое обращение через специальные формы на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси.
Общественные приемные - востребованная форма работы с населением. Специалисты принимают и анализируют поступившие заявления, реагируют на сообщения. Общественные приемные профсоюзов в следующий раз свои двери для белорусов откроют в третий четверг февраля.