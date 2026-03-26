Вопросы установления происхождения детей и выплату алиментов обсуждают на пленуме Верховного суда

Судебную практику рассмотрения гражданских дел, связанных с установлением происхождения детей и взысканием средств на содержание, обсуждает пленум Верховного суда.

Государственная политика в стране направлена на сохранение семьи. В приоритете проживание ребенка с обоими родителям.

Институт брака терпит определенный кризис во всем мире. За 2025 год белорусскими судами вынесено более 20 тыс. решений о расторжении союза между супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей. В большинстве случаев ребенок остается с матерью. Право женщин, воспитывающих детей после развода, на алименты - в зоне особого внимания со стороны государства.

Александр Иванков, судья Верховного суда Беларуси:

"Люди все больше предпочитают сожительствовать, нежели регистрировать свои отношения. В этой связи права ребенка, который будет рожден в таких незарегистрированных отношениях, могут быть нарушены: например, право знать обоих своих родителей, право получать содержание от них. Пленум Верховного суда даст разъяснение, кто в каких случаях, в какой суд может обратиться за защитой нарушенного права, т. е. установить материнство или же отцовство".