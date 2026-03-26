Вопросы установления происхождения детей и выплату алиментов обсуждают на пленуме Верховного суда
Судебную практику рассмотрения гражданских дел, связанных с установлением происхождения детей и взысканием средств на содержание, обсуждает пленум Верховного суда.
Государственная политика в стране направлена на сохранение семьи. В приоритете проживание ребенка с обоими родителям.
Институт брака терпит определенный кризис во всем мире. За 2025 год белорусскими судами вынесено более 20 тыс. решений о расторжении союза между супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей. В большинстве случаев ребенок остается с матерью. Право женщин, воспитывающих детей после развода, на алименты - в зоне особого внимания со стороны государства.
Александр Иванков, судья Верховного суда Беларуси:
"Люди все больше предпочитают сожительствовать, нежели регистрировать свои отношения. В этой связи права ребенка, который будет рожден в таких незарегистрированных отношениях, могут быть нарушены: например, право знать обоих своих родителей, право получать содержание от них. Пленум Верховного суда даст разъяснение, кто в каких случаях, в какой суд может обратиться за защитой нарушенного права, т. е. установить материнство или же отцовство".
Пленум даст судам некоторые разъяснения, которые необходимо учитывать при рассмотрении гражданских дел. Постановление пленума, которое действовало ранее, утратило силу ввиду обновления законодательства. Новый принятый проект документа унифицирует судебную практику.