Восемь альпак и дикобразы Тоби и Боби. Экзотическое пополнение в контактном зоопарке в Радошковичах

В контактном зоопарке в Радошковичах пополнение! Плюс восемь молодых альпак и пара дикобразов Тоби и Боби обживают гостеприимную зоолокацию. Сейчас в просторных вольерах 16 плюшевых животных из семейства верблюжьих.

Здесь живут и свободно перемещаются карликовые и козы породы камори, мелкие грызуны и собаки корги. Гости контактного зоопарка могут гладить и кормить питомцев полезными угощениями.