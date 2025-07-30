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Восемь альпак и дикобразы Тоби и Боби. Экзотическое пополнение в контактном зоопарке в Радошковичах
Автор:Редакция news.by
В контактном зоопарке в Радошковичах пополнение! Плюс восемь молодых альпак и пара дикобразов Тоби и Боби обживают гостеприимную зоолокацию. Сейчас в просторных вольерах 16 плюшевых животных из семейства верблюжьих.
Здесь живут и свободно перемещаются карликовые и козы породы камори, мелкие грызуны и собаки корги. Гости контактного зоопарка могут гладить и кормить питомцев полезными угощениями.
Кроме контактного зоосада в шаговой доступности - самый большой в стране парк попугаев. Среди обитателей - ара, жако, какаду и множество других видов птиц.