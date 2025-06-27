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Восхищение, цитаты и ролики. Ведущие СМИ мира обсуждают Евразийский экономический форум в Минске
Евразийский экономический форум на высочайшем уровне показал себя как платформа для содержательного диалога. Это подчеркивают иностранные обозреватели. Вот что отмечает издание Global New Light of Myanmar: "В нынешней глобальной обстановке могущественные державы оказывают политическое и экономическое давление, а также вводят санкции в отношении малых стран, и это является нарушением основополагающих принципов международных отношений. Мьянма хотела бы выразить свою поддержку и восхищение действиями и достижениями ЕАЭС, отстаивающего здравые принципы, которые каждая страна должна принять и реализовать на практике в рамках глобального развития. Поскольку Мьянма ценит и заинтересована в инициативах и успехах ЕАЭС, наша страна также продолжит укреплять свое сотрудничество с союзом".
Ведущие российские издания не просто отслеживают основные тезисы выступлений лидеров, но и в многочисленных комментариях отмечают высокий уровень организации мероприятия.
Китайское новостное агентство Синьхуа цитирует белорусского лидера и подчеркивает огромное значение объединения для стабильного развития в интересах народов стран - участников ЕАЭС.
О саммите говорят и в Гаване. Популярный портал Cubadebate подробно освещал визит кубинского президента в Беларусь, отмечены перспективы взаимодействия с нашей страной. По словам лидера Кубы, сотрудничество может стать эталоном для всего мира.
"Евразийский экономический форум в Минске - традиционная площадка для сверки часов и определения будущих векторов развития", - отмечает казахский портал 24kz.
А портал Abu Dhabi Media Office разместил красочный ролик о Беларуси и приеме наследного принца во Дворце Независимости.