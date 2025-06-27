Евразийский экономический форум на высочайшем уровне показал себя как платформа для содержательного диалога. Это подчеркивают иностранные обозреватели. Вот что отмечает издание Global New Light of Myanmar: "В нынешней глобальной обстановке могущественные державы оказывают политическое и экономическое давление, а также вводят санкции в отношении малых стран, и это является нарушением основополагающих принципов международных отношений. Мьянма хотела бы выразить свою поддержку и восхищение действиями и достижениями ЕАЭС, отстаивающего здравые принципы, которые каждая страна должна принять и реализовать на практике в рамках глобального развития. Поскольку Мьянма ценит и заинтересована в инициативах и успехах ЕАЭС, наша страна также продолжит укреплять свое сотрудничество с союзом".