Воскресенский: Большинство румын не хочет, чтобы их страна стала театром военных действий

Большинство румын не хочет, чтобы их страна стала театром военных действий, но именно к этому сценарию Румынию и ведет нынешняя власть. Недопуск Кэлина Джорджеску к участию в выборах президента - тому подтверждение.

Таким мнением в студии "Первого информационного" поделился политолог Юрий Воскресенский.

"Это фактически ответ Трампу, его новой команде, ответ выступлению вице-президента США Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, который упомянул этот румынский кейс. И поэтому сейчас на территории Румынии схлестнулись интернациональные глобалисты и американские консерваторы, - прокомментировал Воскресенский. - Поэтому дело чести для Трампа выиграть эту битву. Но пока мы не видим никаких подвижек. Несмотря на то что Конституционный суд Румынии разрешил регистрироваться Джорджеску, Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации".

Также политолог считает, что тем, кто противодействует регистрации Джорджеску, есть чего опасаться.

"Дело в том, что на ноябрьских выборах, когда отменили результаты первого тура, он получил 23 % голосов избирателей. Сейчас уже можно вести речь о том, что он может победить даже в первом туре, потому что у него уже рейтинг более 40 %", - высказал мнение Юрий Воскресенский.