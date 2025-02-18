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Воскресенский: Европа и Великобритания являются недоговороспособными

То, что происходит во Франции, позволяет ли консолидировать усилия европейских лидеров для продолжения милитаристской политики? На этот вопрос ответил в студии "Первого информационного" политолог Юрий Воскресенский.

Политолог отметил, что формально пока нет, так как по итогам экстренного саммита ЕС в Париже не было даже никакого коммюнике. "Лидеры стран-участниц саммита просто тихо поели, попили чай и разошлись", - шутя отметил эксперт.

Я так понимаю, что стороны сверили позиции, но что касается дальнейшего развития событий, то абсолютно очевидно, что Европа и Великобритания являются недоговороспособными.
Юрий Воскресенский

И это 17 февраля публично подчеркнул представитель Российской Федерации на заседании Совета Безопасности ООН. Напоследок политолог обратил внимание, что ЕС будет делать все, чтобы вставить палки возможному мирному соглашению.

мнениесаммитЮрий Воскресенский