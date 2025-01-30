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Воскресенский назвал основной триггер протестов в Сербии
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Заявленная причина протестов - обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, когда погибли 15 человек. Власти считают, что их цель - свержение правительства и президента.
Причиной протестов стала трагедия на вокзале или их подогревают, в том числе искусственно? Обсудим с гостем "Первого информационного" Юрием Воскресенским - политологом.
"Промедление реакции власти на эту ужасную трагедию, когда погибли 15 человек, в том числе двое детей, забалтывание, постепенное какое-то расследование, стали триггером прежде всего для молодежи и для жителей Нови-Сада", - прокомментировал Воскресенский и добавил, что жители города до сих пор каждый день собираются на 15-минутный траур, и город полностью останавливается.
Как должна была действовать власть? Эксперт считает, что после этой трагедии немедленно должен был прилететь президент Сербии, немедленно должны быть надеты наручники на всех, кто принимал участие в реконструкции, а потом бы уже следствие отпускало тех, кто не причастен. "Но вместо этого шло на протяжении нескольких недель забалтывание. И это триггернуло".
Также он отметил: "Как всегда, после того, как начинается какое-то массовое сопротивление, а в этом случае оно не было организовано заранее, подключаются другие игроки".
Политолог рассказал, что некоторые эксперты называют эту революцию или попытку революции цветной. Но на его взгляд, сейчас она бесцветная, потому что и европейские, и американские структуры заняли выжидательную позицию, а некоторые американские чиновники Госдепа даже призывают к сохранению спокойствия, не выдвигается ни одного политического лозунга. "Видимо, это связано в целом с курсом президента Сербии, который пытается лавировать, выстраивать многовекторную политику, но, тем не менее, почему-то он заключил стратегическое партнерство, будучи "пророссийским", не с Россией и с Союзным государством, а с Соединенными Штатами Америки", - на взгляд Воскресенского, это очень важный момент.