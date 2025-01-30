Воскресенский назвал основной триггер протестов в Сербии

Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Заявленная причина протестов - обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, когда погибли 15 человек. Власти считают, что их цель - свержение правительства и президента.

Причиной протестов стала трагедия на вокзале или их подогревают, в том числе искусственно? Обсудим с гостем "Первого информационного" Юрием Воскресенским - политологом.

"Промедление реакции власти на эту ужасную трагедию, когда погибли 15 человек, в том числе двое детей, забалтывание, постепенное какое-то расследование, стали триггером прежде всего для молодежи и для жителей Нови-Сада", - прокомментировал Воскресенский и добавил, что жители города до сих пор каждый день собираются на 15-минутный траур, и город полностью останавливается.

Как должна была действовать власть? Эксперт считает, что после этой трагедии немедленно должен был прилететь президент Сербии, немедленно должны быть надеты наручники на всех, кто принимал участие в реконструкции, а потом бы уже следствие отпускало тех, кто не причастен. "Но вместо этого шло на протяжении нескольких недель забалтывание. И это триггернуло".

Также он отметил: "Как всегда, после того, как начинается какое-то массовое сопротивление, а в этом случае оно не было организовано заранее, подключаются другие игроки".