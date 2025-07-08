Воскресенский оценил будущее новой политической партии Маска

Илон Маск по итогам прошедшего на его странице в X голосования объявил о создании политической партии "Америка".

"С перевесом 2 к 1 вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет. В ситуации, когда нашу страну делают банкротом из-за избыточных трат и взяточничества, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не демократии. Сегодня партия "Америка" сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу", - написал он в X.

В голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4 %.

"Для того чтобы участвовать в выборах, даже в законодательных собраниях, должно пройти несколько лет. Маск должен создать структуры везде, он должен создать определенные штабы, он должен пройти определенный праймерис. Это только для того, чтобы выйти на уровень штатов, - рассказал в студии "Первого информационного" политолог Юрий Воскресенский. - Он же поставил себе амбициозные цели: занять не менее двух-трех мест в Сенате США (это верхняя палата), и c десяток в нижней палате - Палате представителей. Вот такие амбициозные цели поставил Маск. Но на реализацию этой цели, если следовать принятой в США политической процедуре, уйдет как минимум 5-7 лет".

По словам Воскресенского, это попытка бизнесмена потягаться с государством. При этом президент США Дональд Трамп не исключил возможность депортации миллиардера и предпринимателя Илона Маска, родившегося в ЮАР. "Маск, наверное, думает, что эти угрозы ничего не стоят, - полагает политолог. - В принципе, частично его понять можно, потому что ни одно из обещаний, данных новоизбранным президентом США, до сих пор не было выполнено".