3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
Воскресенский рассказал, на чем сделают упор в Программе социально-экономического развития Беларуси
Автор:Редакция news.by
В Программе социально-экономического развития Беларуси особый упор должен быть сделан на росте реального сектора экономики - производство, машиностроение, развитие сельского хозяйства. Таким мнением поделился политолог Юрий Воскресенский.
"В 2025 году мы можем достигнуть рекордных экспортных выручек, вплоть до 9 млрд долларов. На всем этом надо сосредотачиваться, потому что эти реальные секторы, в отличие от виртуальных, которые могут "схлопнуться" в случае нестабильности или волатильности, генерируют валовой продукт, добавленную стоимость. За счет повышенной добавленной стоимости мы можем нести такую серьезную социальную нагрузку, которую несет наше государство сейчас", - отметил политолог.