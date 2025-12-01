Воскресенский рассказал, на чем сделают упор в Программе социально-экономического развития Беларуси

"В 2025 году мы можем достигнуть рекордных экспортных выручек, вплоть до 9 млрд долларов. На всем этом надо сосредотачиваться, потому что эти реальные секторы, в отличие от виртуальных, которые могут "схлопнуться" в случае нестабильности или волатильности, генерируют валовой продукт, добавленную стоимость. За счет повышенной добавленной стоимости мы можем нести такую серьезную социальную нагрузку, которую несет наше государство сейчас", - отметил политолог.