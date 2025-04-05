Воскресенский рассказал, получится ли у Евросоюза заместить американские рынки сбыта азиатскими

Получится ли у Евросоюза заместить американские рынки сбыта азиатскими? Политолог Юрий Воскресенский в студии "Первого информационного" рассказал, что думает по этому поводу.

"По крайней мере, Европейский союз и его руководители планируют это сделать. И если мы возьмем экономические цифры, действительно, мы наблюдаем устойчивый рост. В течение четырех, наверное, последних лет товарооборот вырос в два раза. На сегодняшний момент товарооборот Европейского союза с пятью странами Азии (Кыргызстаном, Таджикистаном, Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном) достиг 54 млрд евро. Это значительная цифра", - отметил Воскресенский.

Но в этом товарообороте, например, доля автомобилей совершенно ничтожна, потому что в Узбекистане есть американское предприятие Chevrolet, которое обеспечивает недорогими народными автомобилями всех жителей региона Центральной Азии.