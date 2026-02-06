3.74 BYN
Воскресенский: Украина использует мирные треки для накопления сил и обмана своего визави
Наблюдается интенсификация переговоров российской и украинской стороны. Происходит это где-то при посредничестве американской стороны, где-то - без нее.
Почему возникла новая волна миротворческой риторики, ответил в "Актуальном интервью" политолог Юрий Воскресенский.
Гость интервью с сожалением констатировал, что украинская сторона использует мирные треки для накопления сил, перегруппировки, обмана своего визави (в данном случае российское политическое руководство).
Переговорные треки наблюдаются уже четыре года подряд в различных вариациях, при этом в результате ни о чем конкретном не было договорено. "Впервые только стороны договорились об энергетическом перемирии, но, правда, непонятно, это договорилась украинская сторона и российская либо американская и российская", - заметил политолог.
Он уверен, что пока украинский политический класс не поймет необходимость в серьезных уступках, исходя из ситуации на земле (а фронт даже в холодное время ежедневно движется в сторону Киева), до тех пор не будет никакого результата, хотя требования России предельно простые - денацификация, демилитаризация, прекращение ущемления по национальному и религиозному признакам, обеспечение территориальных реалий, закрепленных в Конституции Российской Федерации. "Если взять эти пять вопросов, то украинское высшее политическое руководство не хочет идти навстречу ни по какому из них. Соответственно, можно предсказать, какой будет результат, за исключением каких-то локальных перемирий", - резюмировал Юрий Воскресенский.
Главное фото: pexels.com