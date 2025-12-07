"Восстанавливающее и примиряющее правосудие": как будет работать Апелляционный экономический суд

Заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Юрий Кобец в "Актуальном интервью" подробнее рассказал о создании Апелляционного экономического суда, который начнет работу с 1 января 2026 года. Это завершающий этап судебно-правовой реформы, направленный на унификацию системы и повышение эффективности разрешения экономических споров.

"Без малого 30 лет мы шли к тому, чтобы создать наш Апелляционный экономический суд. Чтобы реализовать все этапы судебно-правовой реформы, была сделана, конечно, очень большая работа. Создание Апелляционного экономического суда как раз выстраивает единую для всех судов общей юрисдикции трехзвенную систему. Экономические суды областей и города Минска будут работать исключительно в качестве судов первой инстанции. Апелляционный экономический суд по своему названию и по функционалу - это суд второй инстанции, где будут рассматриваться апелляционные и в дальнейшем конституционные жалобы на судебные постановления экономических судов. Ну и, естественно, Верховный Суд станет самой последней инстанцией, которая работает в случае необходимости поставить точку в разрешении любых споров. Вместе с тем мы нацеливаем всю работу таким образом, чтобы все производство по экономическим делам завершалось именно в апелляционном суде", - отметил Юрий Кобец.

Основные задачи новой инстанции - проверка решений и формирование единой практики. "Во-первых, это проверка законности и обоснованности не вступивших в законную силу судебных постановлений судов первой инстанции, которыми выступают экономические суды областей и города Минска. С другой стороны, это формирование единой правоприменительной практики максимально быстро, насколько это возможно в современных условиях, чтобы наши субъекты хозяйствования четко представляли себе правовой алгоритм решения тех или иных сложных правовых ситуаций, с которыми они сталкиваются. Особенно это имеет значение, когда мы имеем дело с нашими коллегами, с которыми мы общаемся во внешнеэкономических связях", - пояснил зампредседателя Верховного Суда.

"Наша экономика открыта. Мы торгуем со всем миром. Естественно, когда столь широкие экономические отношения, они требуют хорошего юридического сопровождения и возможности быстро и на высоком профессиональном уровне разрешить споры, которые возникают в том числе и с нашими контрагентами", - добавил он.

Особый акцент Юрий Кобец сделал на возможности примириться на стадии апелляционного обжалования: "Эта возможность расширена по сравнению с действующим Хозяйственным процессуальным кодексом. И вообще, если говорить о примирении, надо говорить о нашем экономическом правосудии, как правосудии восстанавливающем и примиряющем. Именно примирение, по нашему глубокому убеждению, позволяет разрешить спор. Само по себе решение, какое бы оно законно и обоснованно не было, всегда подразумевает одну сторону, которая останется недовольной. То есть конфликт остается. И конфликт может развиваться дальше. В примирительной же процедуре, которая сейчас возможна на любой стадии, в том числе и на стадии апелляционного рассмотрения, стороны находят такой компромисс, который позволяет им и сотрудничать и развиваться дальше".