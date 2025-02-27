Восстановить Украину или вернуть деньги налогоплательщикам? Эксперт рассказала, что заботит Трампа

Как договор по редкоземельным металлам с США определит дальнейшее развитие послевоенной Украины? Об этом в студии "Первого информационного" рассказала Ольга Лазоркина - аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Эксперт отметила, какие-либо детали сделки и будет ли она подписана, неизвестны.

Но из того, что опубликовала Украина, уже известно: будет инвестиционный фонд и будут не только долги, но и средства на восстановление страны. Но самого главного в этой сделке нет - нет гарантии безопасности Украине со стороны Соединенных Штатов. А это была основная ставка, на что делала Украина.

"Заботит ли Трампа сегодня такой основной вопрос, как восстановление Украины? Потому что инвестиционный фонд предполагает именно это. Скорее, Трамп заботится о возвращении денег налогоплательщикам. И еще бы я сказала, прежде всего, показать, что нынешняя администрация действует вразрез с действиями прошлой администрации и фактически решает ошибки, которые были допущены", - отметила Лазоркина.

Война всегда для кого-то разрушительна, а кто-то на войне всегда выигрывает. Поэтому войны так сложно остановить. "То, что мы видим сегодня, банкротство Украины, на самом деле, оно и сейчас уже происходит. И сделка не добавит и не прибавит ничего к этому процессу. Ведь Трамп озвучил сумму 350 миллиардов, которые выделили Украине. Зеленский, конечно, оспаривает эту сумму. Он говорит о 90 миллиардах. Это первый момент. Второе, деньги были в значительной степени, по мнению Трампа, разворованы. И он считает, что надуть Америку еще раз со стороны Украины и Европейского союза, он уже и об этом сказал, не получится. Трамп хочет провести ревизию всех средств".

Аналитик БИСИ подчеркнула, Украина должна будет отчитаться за эти деньги. Потому что американские деньги никогда не уходят в воздух. Они должны либо работать, либо приносить какую-то дополнительную прибыль.