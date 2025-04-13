Войти в храм, помолиться и освятить вербу. Христиане отмечают большой и светлый праздник

У христиан сегодня большой и светлый праздник. Вербное воскресенье в этом году в один день отмечают представители и западных, и восточных христиан.



Католики, православные, протестанты весь день приходят в храмы, чтобы помолиться и освятить главный символ торжества. В наших широтах это традиционно веточки вербы (подробности в видео).