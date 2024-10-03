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ВОЗ объявила о начале новой информационной кампании "Переосмыслить проблему алкоголя"
Алкоголь является причиной каждой 11-й смерти в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, пишет БЕЛТА со ссылкой на сайт Центра новостей ООН.
Употребление алкоголя специалисты связывают с более чем 200 заболеваниями, среди которых как минимум семь видов рака, включая рак груди и толстой кишки. Несмотря на такие серьезные риски для здоровья, менее половины европейцев, по данным ВОЗ, знают о связи между спиртными напитками и онкологией.
"Сейчас, когда во всем мире проводится месяц осведомленности о раке груди, в ВОЗ обращают внимание на тот факт, что только 21 % женщин в 14 европейских странах знают, что потребление алкоголя даже в небольших количествах потенциально может вести к развитию рака груди", - говорится в материале.
"Помимо физических последствий, алкоголь также ведет к более масштабным социальным проблемам, - указывает советник директора Европейского регионального бюро ВОЗ Годен Галеа. - Употребление алкоголя является одним из основных факторов, приводящих к насилию (включая сексуальное и гендерное), дорожному травматизму и другим проблемам, от которых страдают не только сами пьющие, но и их семьи и общество в целом".
В связи с этим региональное бюро ВОЗ объявило о начале новой информационной кампании "Переосмыслить проблему алкоголя", в рамках которой будут распространяться данные последних исследований о влиянии алкоголя на здоровье. Всемирная организация здравоохранения призывает граждан пересмотреть свои привычки и отношение с алкоголем, а политиков и органы здравоохранения - помочь осуществить более широкие культурные изменения, касающиеся того, как алкоголь воспринимается и регулируется в обществе.
"В нашем регионе алкоголь слишком дешев, слишком доступен и слишком активно рекламируется. Мы должны создать условия, в которых любому человеку будет проще сделать выбор в пользу здоровых альтернатив. Продукт, который причиняет так много вреда, как алкоголь, должен быть предметом более жесткого регулирования", - считают в ВОЗ.
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