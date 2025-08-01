Знаковый день для тех, кто обеспечивает безопасность нашей страны - Воздушно-десантным войскам 95 лет. В суверенной Беларуси силы спецопераций считаются их преемниками.

Спектр выполняемых задач этих бойцов отличается исключительной значимостью. На южном направлении, требующем особого внимания, служба сил спецопераций - важнейший элемент безопасности.

Оказывают помощь в прикрытии рубежей. Несвойственная для этого рода войск задача, но с 22-го года они выполняют ее для обеспечения безопасности страны.

Свои возможности бойцы сил специальных операций наглядно продемонстрировали на праздничной площадке у Национальной библиотеки. Розыгрыш боевых эпизодов, показательные выступления военнослужащих и изюминка праздника - десантирование военного спецназа, не оставили гостей равнодушными.