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Вознесенский: Украинскому режиму нужна передышка, потому что идет провал по всему фронту
Украинскому режиму нужна сейчас передышка, потому что идет провал по всему фронту, по всем направлениям. Таким мнением поделился политолог Юрий Воскресенский в студии "Первого информационного".
Говоря о требованиях украинского режима о 30 днях перемирия, Юрий Вознесенский еще раз отметил, что всем понятно, для каких целей выдвигается это требование.
"Идет провал по всему фронту, по всем направлениям. Запорожская, Краматорская, Константиновская - везде идет провал. Естественно, провал идет и на территориях, граничащих с Курской областью, потому что президент Российской Федерации поручил военным сделать соответствующую буферную зону и там. И уже почти на 100 квадратных километрах в Сумской области находятся российские военные. Поэтому им крайне нужно перемирие. Украинским властям и их международным кураторам это нужно для того, чтобы перегруппироваться, перевооружиться", - подчеркнул политолог.
Они же не скрывают, что продолжают поставлять оружие, так какое же это перемирие, заметил эксперт.
"И в связи с этим еще раз подчеркну, что они, видимо, плохо читали стенограмму выступления российского президента. Сначала переговоры, а потом прекращение огня, перемирие. И с этой точки зрения мы поддерживаем российскую сторону, потому что для нас такой агрессивный, ощетинившийся режим на юге наших границ тоже очень большая угроза. А мы видим, к сожалению, что никаких выводов украинский режим не делает и занимается забалтыванием. Мы предлагаем вместе с нашими российскими партнерами перейти к обсуждению первопричин конфликта, чтобы он не продолжался, прекратился, не был реанимирован в будущем, а они - лишь передышку для того, чтобы перегруппироваться. Никаких подвижек в плане нормализации отношений с Российской Федерацией мы у них не наблюдаем", - подытожил политолог.