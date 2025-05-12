Вознесенский: Украинскому режиму нужна передышка, потому что идет провал по всему фронту

"Идет провал по всему фронту, по всем направлениям. Запорожская, Краматорская, Константиновская - везде идет провал. Естественно, провал идет и на территориях, граничащих с Курской областью, потому что президент Российской Федерации поручил военным сделать соответствующую буферную зону и там. И уже почти на 100 квадратных километрах в Сумской области находятся российские военные. Поэтому им крайне нужно перемирие. Украинским властям и их международным кураторам это нужно для того, чтобы перегруппироваться, перевооружиться", - подчеркнул политолог.

"И в связи с этим еще раз подчеркну, что они, видимо, плохо читали стенограмму выступления российского президента. Сначала переговоры, а потом прекращение огня, перемирие. И с этой точки зрения мы поддерживаем российскую сторону, потому что для нас такой агрессивный, ощетинившийся режим на юге наших границ тоже очень большая угроза. А мы видим, к сожалению, что никаких выводов украинский режим не делает и занимается забалтыванием. Мы предлагаем вместе с нашими российскими партнерами перейти к обсуждению первопричин конфликта, чтобы он не продолжался, прекратился, не был реанимирован в будущем, а они - лишь передышку для того, чтобы перегруппироваться. Никаких подвижек в плане нормализации отношений с Российской Федерацией мы у них не наблюдаем", - подытожил политолог.