Впереди взрослая жизнь: последний звонок в Минске прозвучал для 13 тыс. выпускников

Самый волнительный и ответственный день для белорусских выпускников. Последние школьные звонки объединили сегодня все школы и гимназии страны.

Палитра эмоций наполнена яркими красками: от светлой грусти до безграничной радости и волнения перед главным школьным торжеством. Это итог 11 лет учебы и финальный аккорд - привычный, но сегодня особенно символичный последний звонок.

70 выпускников гимназии № 41 города Минска сегодня на торжественной линейке говорят "до скорой встречи" учителям. У каждого - свои воспоминания, свои школьные истории, своя атмосфера праздника. Сегодня они одеты с иголочки, с букетами в руках, чтобы этот день прошел безупречно, в ритме прощального вальса.

Свои советы и напутствия дают одиннадцатиклассники малышам-первоклашкам. А самим выпускникам напутствия в большое взрослое плавание - мэр Минска Владимир Кухарев. Он приехал в гости на торжество.

За талантливыми гимназистами, которые каждый год привозят для Минска и страны медали с международных олимпиад, следили и поддерживали родители на всем творческом и научном пути. Делились знаниями и помогали опытные педагоги.

Трепет и мечты о большом будущем наполняют сегодня выпускников и их родителей. В каждом школьном дворе - особенный праздник. Своими эмоциями делятся юноши и девушки минской гимназии № 16.